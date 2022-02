Torri record byd yn hwylio Prydain ac Iwerddon

Mae Lowri wedi gweithio'n galed i gwblhau y cwymwysterau mae hi angen er mwyn gwneud bywoliaeth o hwylio. Gweithiodd ddwy swydd, un yn Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg ac un mewn purfa olew yn Sir Benfro i dalu am ei chymhwyster i fod yn gapten llongau hwylio. Mae hi bellach yn cael capteinio llongau hwylio hyd at 24 medr o hyd i 150 o filltiroedd o'r lan.