Pum munud gyda Menna Elfyn

Wel yr un math o gonsyrn sydd gennyf heddiw at y byd ag oedd ddegawdau yn ôl sef y llyfr Silent Spring Rachel Carson a'i phroffwydoliaeth bwysig. Roedd rhywun wastad yn meddwl bryd hynny pe baem yn cael gwared ar ryfeloedd, a'r holl gemegau yn y ddaear y byddai yna well cyflwr i'n hamgylchedd ond mae ein trachwant a'n diofalwch am y ddaear yn eithafol bellach.