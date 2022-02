Ateb y Galw: Elinor Gwynn

Bore 'ma, wrth sylweddoli bod ein ci bach olaf ar fin trengi, a dim digon o nerth ar ôl ynddi hi i roi un curiad cynffon o groeso wrth i mi ddod i'r gegin. Mae dagrau wedi dod yn rhwydd wrth ffarwelio gyda chŵn dros y blynyddoedd. Un o'r cerddi cyntaf erioed i mi ddysgu ar gof, pan o'n i'n ddim o beth, oedd Mot gan Desmond Healy. Mae'n sôn am farwolaeth ci defaid a doedd ond rhaid i mi ddweud (neu glywed yn fy mhen) y llinellau 'Codai i'm llaw ei bawen/ Gain wead o liw'r gneuen/ Fy nghi hoff, a llyfu 'ngên' i deimlo dagrau yn cosi - ac roedd hynny hyd yn oed cyn i mi gael ci!