Diwrnod 'pwysig iawn' i berson hynaf Cymru yn 110 oed

"O ni lico nofio môr a o ni rhedeg lawr i (fae) Caerfai a o ni'n dod nol a wedyn odd pathway wedyn all the way rownd i St Non's a o ni ddim yn teimlo yn iach... o'n i wedi bod yn bwyta blackberries ar y ffordd adre - llawer gormod - a fi'n cofio fe [ei thad] yn dweud 'serfo ti'n reit nawr!'."