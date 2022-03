Clwb Rygbi Llangefni yn 50

Dywedodd cadeirydd presennol y clwb, Dylan Jones: "Gen i atgofion da o'r clwb o'r cychwyn cyntaf. Dwi 'di gwneud lot o ffrindiau yma a chael lot o hwyl. Mae o'n glwb cymunedol, yn glwb cyfeillgar, ac yn glwb teuluol."