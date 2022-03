Creithiau cudd epilepsi

"Dwi'n cofio cael bath am y tro cynta' ar ôl diagnosis - pan o'n i'n hŷn ac wedi symud mewn i fflat oedd ddim efo shower. Ro'n i'n clymu chain y plwg yn dynn, dynn i fawd troed fi, fel bod y bawd reit wrth ymyl y plwg, felly os o'n i'n symud fy nhroed wrth gael ffit fasa'r plwg yn dod allan a faswn i ddim yn boddi.