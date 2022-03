Iechyd menywod: Brwydro yn erbyn y 'bias'

"Oedd e'n mynd drwy fy hanes i a nath o ddweud, 'oh you've got endometriosis and that doesn't matter anymore because you've had a hysterectomy' ac o'n i'n edrych arno fo - mae'n gynaecologist mewn ysbyty ac o'n i just fel, 'what hope do we have?' A dyna pam 'na i fynd i A&E yn Lerpwl."