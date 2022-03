Hawl i fyw adre yn golygu sir nid pentref genedigol?

"Beth yw'r adre yn y cyd-destun yna? Ydy e'n golygu y lle maen nhw wedi cael eu geni a'u magu, neu a oes angen inni feddwl am ardal ehangach pan y' ni'n meddwl am dai fforddiadwy, pan y' ni'n meddwl am yr hawl i brynu tai, cael mynediad i dai.