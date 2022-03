Llythyr gan yr awdur o Wcráin, Andrey Kurkov

Ffoniodd fy ngwraig, Elizabeth, ei ffrind droeon. Doedd hi'n methu penderfynu a oedd hi am ddod gyda ni ai peidio. Yn y diwedd, dywedodd y byddai'n dod, ac fe wnaethon ni ddweud wrthi am gwrdd â ni ar y ffordd allan o'r dref mewn pymtheg munud. Dechreuodd y ffrind banicio. Fyddai hi ddim yn gallu bod yn barod mewn cyn lleied o amser.