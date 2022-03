Ffoi o Wcráin: 'Dy ni ddim yn gwybod be' ddaw yfory'

Un o'r rheiny oedd yn aros am lety ar gyfer ei deulu bach oedd Kenneth. Wedi cymryd diwrnodau lawer i deithio o ddwyrain Wcràin, roedd e'n sôn yn emosiynol wrtha i am greulondeb gorfod ffoi o adref gyda babi 16 mis oed tra bod taflegrau Putin yn taro.