Sioeau 'uchelgeisiol' wedi ailwampiad Theatr Clwyd

"Un o'r pethau dwi'n gyffrous am ydy'r stiwdios health and wellbeing fydd yn datblygu ac yn canolbwyntio ar bartneriaethau sydd ganddon ni yn barod - 'dan ni'n gweithio'n agos efo'r gwasanaethau cymdeithasol a [Bwrdd Iechyd] Betsi Cadwaladr," meddai.