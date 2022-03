Sala wedi marw wedi i'w awyren gwympo'n ddarnau yn yr awyr

Fe fydd yr Ysgrifennydd Gwladol Chwaraeon a Diwylliant, Nadine Dorries AS, a sawl corff rheoli chwaraeon a phenaethiaid mudiadau busnes yn derbyn copi o'r adroddiad hefyd, meddai. Bwriad y Crwner yw tynnu eu sylw at y broblem o hediadau anghyfreithlon o'r fath sydd o hyd yn cymryd lle, meddai.