Sul y Mamau Hapus!

"Mae Mam yn fam hollol arbennig. Ges i blant pan o'n i ar Pobol Y Cwm. Roedd e'n gyfnod eithaf anodd, dechrau gyrfa a bod yn fam ar yr un pryd. Ro'n i'n byw yn Llanegwad a Mam a Dad yn byw yng Nghefneithin. Bydden i'n gadael y plant gyda nhw am 6:30 y bore ac yn eu pigo nhw lan ar ôl dod nôl o Gaerdydd yn y nos.