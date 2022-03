Wyres Gwenallt yn canfod 'trysorau' wrth glirio'r tŷ

"Ond hefyd mae 'na greiriau, pethe' fel y bathodyn carchar bu'n ei wisgo, llyfrau oedd ganddo yn Dartmoor yn sgil ei garcharu am fod yn wrthwynebydd cydwybodol, ysgrifbin, potel inc, pen ddelw, sbectol ac o fewn y casyn sbectol hwnnw - UCW Aberystwyth - o'r cyfnod wrth gwrs pan oedd yn gweithio yn yr adran hon."