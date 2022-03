Y steilydd Elin Mai a'r pleser o 'weld y trawsnewidiad yn digwydd'

Dwi'n meddwl mai dyna be' o'n i wastad yn licio. O'n i'n licio bod yn wahanol. O'n i'n licio bod yr un oedd yn sefyll allan. Dwi'n licio cerdded i fewn i stafell a pobl yn sbïo arna fi. 'Swn i'n fwy ypset dwi'n meddwl 'sa pobl ddim yn sbïo arna fi pan dwi'n cerdded i fewn i stafell.