Mordeithiau'r Urdd i Ewrop: Maes B y 1930au?

"Dwi'n cofio Mam yn sôn am feddyg y llong, Emyr Wyn Jones, oedd e'n ddyn itha amlwg a'i bod hi wedi cwrdd ag e. Gwilym Arthur Edwards - pregethwr a chefnder Syr Ifan Ab Owen Edwards oedd un o'r rhai oedd yn arwain y grwpiau, roedd hi'n sôn am hynny hefyd."