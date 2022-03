Yma o Hyd: Y stori tu ôl i'r gân aeth yn feiral

Mae o'n reit ryfeddol, fel petai'r gân yn dal i dyfu wrth i fwy a fwy o glybiau ei ddefnyddio a mwy o bobl ei chlywed hi, yn cynnwys pobl ddi-Gymraeg. Mae lot o bobl ddi-Gymraeg yn dweud wrtha i: "I don't know much about your songs but I love that one whatever it is" felly mae 'na rywbeth sy'n eu cynhyrfu hyd yn oed os nad ydi nhw'n gwybod be' ydi ystyr y gân.