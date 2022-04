Mwslemiaid Cymru yn edrych ymlaen at Ramadan heb gyfyngiadau

"Ni'n cael pryd o fwyd ar y diwedd efo'r teulu. Bob blwyddyn mae'n draddodiad mynd i dy nain i agor ein fast neu i ddathlu Eid. Wrth gwrs, o'n ni methu neud hwnna [yn ystod y pandemig] ac odd e'n really weird actually - yn enwedig yn ystod Ramadan. O'dd e jyst ni yn y tŷ, oedd e'n really odd. Odd e'n eitha trist. O'n ni dal yn hapus bo fe'n Ramadan ond o'n i bach yn drist bo ni methu neud e gyda'r teulu ac o'n ni methu gweddïo yn y mosg.