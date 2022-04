Y Gyfrinach gan Harri - stori fuddugol Radio Cymru

Roedd hi'n ben-blwydd arna i a chefais ddafad yn anrheg pen-blwydd. Dafad gwerth chweil oedd Cadi, ag o - mi oedd hi yn frid croes defaid lleyn, a texel. Roedd hi'n ddafad gyflym a mi rasiais hi i lawr i'r afon. Gwelais lwch piws rhyfedd o gwmpas yr afon a rhoddais y llwch yn fy sach a cherdded am adref.