Pennal: 'Corwynt' yn achosi 'o leiaf £100,000' o ddifrod

"O'dd 'na gutter yma ynghanol y ffordd wedi cael ei chodi ac wedi cael ei lluchio ar draws y ffordd fawr - lawr i un o'n caeau ni ac mae'r bois 'di bod yn gweld - allan nhw ddim hyd yn oed ei symud hi. Un cast iron ydy hi - ond meddyliwch y cryfder.