Gweld y byd trwy lygaid dyn sain

Roedd 'na gymeriad yn sefyll wrth y bar ac yn syllu arno ni. Doedd gan neb syniad be' oedd o'n neud heblaw am syllu a sgwennu rhywbeth ar ddarn o bapur. Dwi'n cofio gofyn i Dai Jones os oedd o'n adnabod y dyn ond doedd o ddim. Ta be', roedd y gŵr yn tynnu lluniau cartŵn ohono' ni ac mae'r llun gen i ers hynny.