Cyhoeddi enwau enillwyr Gwobrau Dewi Sant 2022

"O'n ni'n gweld bob nhw dydd am gyfnod o bum mis, yn canu gyda nhw, yn siarad a chymdeithasu efo nhw. Ni'n gw'bod bod bron pob un o'r teuluoedd yma wedi mynd ymlaen i gymunedau ar draws Cymru o Abertawe i Aberystwyth, i Fflint, i Geredigion, i Rhondda Cynon Taf a hefyd Caerdydd a maen nhw'n hapus.