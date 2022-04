O raddio yn Llundain i chwilio am aur yn Nolgellau

Eglura Elin: "Doedd gen i ddim syniad be' oedd daeareg yn yr ysgol ond o'n i'n gwybod y baswn i'n hoffi cael swydd tu allan felly 'nes i fynd ar gŵgl a gŵglo pa swyddi oeddach chi'n medru 'neud tu allan a nath daeareg ddod fyny so nes i benderfynu wna i fynd i'r brifysgol i astudio daeareg. O'n i'n gwbod fod yna wyddoniaeth yn ddod mewn iddo fo hefyd oedd yn atynnu fi ato fo."