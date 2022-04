Y Cymro cyntaf i gael ci tywys

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Cŵn Tywys, ei wyres Helen Trevor Davies o'r Fenni sy'n sôn amdano a'i fywyd: "Roedd fy nhaid yn barod am her pan gafodd gi tywys yn 1931 - un o'r pedwar dyn cyntaf ym Mhrydain i gael ci tywys a'r Cymro cyntaf.