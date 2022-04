'Cafiar y Cymry' - adfywiad yr hen fara lawr

Does dim syndod felly ei fod wedi derbyn sylw o'r newydd dros y blynyddoedd diwethaf o sawl cyfeiriad. O ran y tueddiad cynyddol tuag at fwyta llai o gig, mae lawr yn cynnig ffynhonnell gyfoethog a fforddiadwy o'r union fineralau a maethynnau hynny sydd yn anodd eu cael o blanhigion mewn diet figanaidd neu lysieuol.