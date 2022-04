'Nath o ddim croesi fy meddwl fod rhywbeth mor fawr o'i le'

Cychwynnodd diwrnod y sgan ei hun fel unrhyw ddiwrnod arall, ac yn aml iawn dw i'n ffeindio'n hun yn meddwl yn ôl am hynny a pha mor ddi-glem oeddwn i, heb syniad yn y byd o'r hyn oedd o'n blaenau. Sgwrsio efo'r ddwy oedd yn gwneud y sgan am wreiddiau enw Emi Elea (doeddan nhw heb glywed enw fel ei un hi o'r blaen!) a phoeni am gyrraedd y car heb wlychu ar y ffordd allan gan fod hi'n tresio bwrw glaw… doeddwn i ddim eisiau iddi dal annwyd!