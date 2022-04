Pum munud gyda Ali Yassine

Roedd gen i ddiddordeb yn y byd teledu pan o'n i'n chwarae mewn band o'r enw Level Vibes. Nes i weithdy fideo a ffilm yng nghanolfan Chapter, Caerdydd, cyn bwrw ati i ddysgu Cymraeg ar y cwrs Wlpan. Cynghorodd Dafydd Parry fi, pan oedd e'n S4C, i wneud Cwrs Cyfle ac yna bant a fi i Gaernarfon am chwe mis, ble ddysgais i i siarad fel Cofi go iawn."