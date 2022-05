Pum munud gyda Bardd y Mis Dafydd Pritchard

Gan ein bod yn byw yn Tŷ Capel (Llys Awel oedd yr enw swyddogol), roedd mynychu'r gwasanaethau ar y Sul yn Rehoboth yn rhan naturiol o fywyd i ni blant. Er i mi adael y traddodiad anghydffurfiol yn y pen draw, ac ymuno â'r Eglwys Gatholig, rwy'n hynod ddiolchgar am y cefndir hwnnw, yn ddiwylliannol ac yn grefyddol. Roedd clywed Cymraeg rhywiog yn gyson o'r pulpud yn sicr yn help i rywun a fyddai'n dechrau chwarae efo geiriau ac yn trio sgwennu ychydig o gerddi.