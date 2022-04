Covid-19: Teuluoedd i fynd â Llywodraeth Cymru i gyfraith?

"Cyn i bolisi Llywodraeth Cymru newid, roedd llawer o gartrefi gofal wedi dweud na, dydw i ddim yn derbyn pobl o'r ysbyty heb brawf achos rydyn ni'n poeni am Covid. Rydyn ni'n poeni am y bobl sy'n byw yn y cartrefi gofal.