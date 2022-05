Gŵyl i ddathlu pedwar 'Arloeswr o Bowys'

"Falle bod Robert Owen yn cael ei gofio ychydig bach mwy am ei fod e wedi symud i ffwrdd o'r ardal i New Lanark [yn Yr Alban], ac wrth gwrs Laura Ashley oedd wedi symud i mewn. Ond dw i'n meddwl yn gyffredinol y gallwn ni ddweud eu storïau nhw llawer mwy."