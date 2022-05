Ail gartrefi: 'Ffenomenon y cynnydd mewn prisiau tai'

O ran cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn gynharach eleni y gallai rhai perchnogion ail gartrefi yng Nghymru dalu pedair gwaith eu lefel bresennol o'r dreth gyngor o'r flwyddyn nesaf, dywedodd y gweinidog: "Nid wyf yn rhagweld y bydd hynny'n digwydd mewn llawer o leoedd yng Nghymru, ond rydym am roi'r ysgogiadau i awdurdodau lleol ddatrys y broblem yn eu hardal."