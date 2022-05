Y dyn o Gaernarfon a'i fentor o Frasil

"O'n i'n black belt yn karate a cicbocsio, a cwffio yn sefyll i fyny oedd fy mhetha i. Wedyn tua 1996 neu 1997 'nath fy hen fos i yn Safeway ofyn imi os o'n i 'di gweld y gystadleuaeth newydd 'ma lle mae boi karate yn ymladd yn erbyn reslo, a sumo yn erbyn jiu-jitsu, er mwyn gweld be di'r gamp orau.