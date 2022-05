Wrecsam yn croesawu beirniaid cystadleuaeth Dinas Diwylliant

"Dwi'n meddwl be' sy'n drist am Wrecsam yw bod deunyddiau wedi bod yma, fel clai, glo, haearn, plwm... [ond] mae'r arian hefyd wedi cael ei dynnu allan o Wrecsam, felly does neb wedi adeiladu'r amgueddfa fawr i ogledd Cymru.