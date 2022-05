Tafarn unigryw'r Douglas Arms ar werth ar ôl canrif

"Roedd pawb yn gwybod pwy oedd yn lle. Duda bo' chdi isio saer er enghraifft, oeddach di'n gwbod fasa John so and so yn y Bull am 7 o'r gloch nos Wenar a Wil so and so yn Douglas ar nos Iau. Dyna sut oedd y gymdeithas yn gweithio.