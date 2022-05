Llofruddiaeth bag Gucci: Carcharu dyn am ladrata

Yn dilyn yr achos yn Llys y Goron Casnewydd, cafodd Joseph Jeremy,18 ac heb gyfeiriad parhaol, ei garcharu am lofruddiaeth, gyda gorchymyn na chaiff ei ryddhau am o leiaf 24 mlynedd. Yn ogystal, cafodd 12 mlynedd o garchar am ladrata - dedfryd fydd yn cydredeg â'r gyntaf.