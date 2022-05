Dyn Gwyrdd: Cais i ymchwilio i gynllun Llywodraeth Cymru

Ddydd Iau dywedodd cadeirydd pwyllgor cyfrifon cyhoeddus Senedd Cymru, Mark Isherwood fod pryderon wedi eu codi gydag ef sy'n "codi cwestiynau am agwedd Llywodraeth Cymru at reoli eiddo gan gynnwys pwrpas, gwerth am arian a gwneud penderfyniadau".