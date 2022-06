Beth nesaf i fudiad yr Urdd?

Fi'n rili hoffi'r ffaith bod yr Eisteddfod yn teithio o amgylch Cymru a fi o blaid parhau gyda hynny yn y dyfodol. Fi'n credu bod e'n bwysig bod pob ardal yn cael cyfle i gynnal eisteddfod a fydd hwnnw'n rhoi hwb i'r ardal a bydden i fy hun ddim wedi gweld hanner Cymru pan o'n i'n ifancach oni bai am steddfod a ma' hwnnw wedi galluogi fi i ddeall Cymru yn well.