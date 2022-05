Prysurdeb yn Sir Ddinbych ar drothwy Eisteddfod yr Urdd

"Mae yna gymeriad Fi Fawr a'i was bach Llygodan yn trio denu hi nôl fel bod hi ddim yn styc yn ei ffôn ond diolch byth mae ein Mr Urdd cyfoes ni yn lawrlwytho Ifan ab Owen Edwards ac Eirlys Edwards i ddod i achub yr hen Gwenno ac agor y gawell a dangos bod yna weithgareddau a ffrindiau a phob math o bethau diddorol eraill i'w gweld."