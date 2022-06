Anrhydeddu pobl o Gymru wrth nodi'r Jiwbilî Blatinwm

"Mae'n fraint enfawr cael yr anrhydedd yma... dwi am ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at y prosiectau fi wedi cymryd rhan ynddyn nhw, achos nid fi ar fy mhen fy hunan sy' wedi cwblhau pethe, ond at ein gilydd y'n ni'n 'neud prosiectau," meddai.