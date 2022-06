'Ro'dd o'n un o'r pobl mwya' talentog imi 'rioed gyfarfod'

Fy atgof cynta' i o Dyfs oedd pan o'n i tua 14 oed pan o'n i yn y band Beganifs, a dwi'n cofio gweld clip ono fo ar y teledu ar raglen plant yn dynwared Buddy Holly. Nath hynny aros yn y cof efo fi am byth, ac o'n i'n tynnu ei goes o am hynny yn y misoedd d'wetha 'ma. Oedden ni yn Beganifs a nhw yn Topper yn rhannu label ym Mhenygroes, ac mi ddothan ni i nabod ein gilydd drwy hynny, ac hefyd drwy gigio yn y 90au.