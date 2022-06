'Diolch Datblygu' am ysbrydoli i ddysgu Cymraeg

"Pan o'n i'n siarad efo Dave ar y ffôn ro'n i'n ei holi am ei lyrics ond ro'n i yn ei synnu efo 'chydig o gwestiyne achos o'n i'n mynd i fanylder a byddai Dave yn dweud, 'Sneb yng Nghymru wedi gofyn y cwestiynau yma i fi o'r blaen.'"