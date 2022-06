Ail gartrefi: 'Amhosibl gwybod faint yn union sydd ar hyn o bryd'

Dywedodd Jeff Smith ar ran Cymdeithas yr Iaith: "Mae cael cartref yn broblem real ac yn broblem nawr, ond does dim awgrym o frys yn yr argymhellion, dim ond gofyn am ddiweddariadau am gynlluniau sy'n bodoli yn barod, cynnal ymchwiliadau pellach a chreu comisiwn newydd, nad yw'n glir beth fydd ei rôl.