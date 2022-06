Marian Evans: Llansteffan yn ‘meddwl y byd i fi’

"Yn aml dwi wedi neud gwaith 'da menywod busnes fel un o'r llysgenhadon o Gymru a dwi'n gweld menywod yn dweud 'I'm not good enough to do it, it's too much of a risk' - pobl hynod dalentog byddai'n gallu mynd yn bell ond yn dal nôl achos self-doubt. Mae angen mentro a mynd amdani.