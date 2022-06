Cynnal seremoni gyhoeddi Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

"Does 'na neb wedi mynd o 'mlaen i felly does yna ddim disgwyliadau mewn ffordd, a dyna un peth oedd yn apelio am y swydd - roedd yna lawer o sôn am siapio'r rôl i'r hyn ro'n i'n meddwl y dylai hi fod," medai Iestyn Tyne.