63% yn fwy o ymchwiliadau i gwynion am fridio cŵn

"Yn anffodus yn sgil Covid mi welson ni gynnydd aruthrol mewn bridwyr sydd â safonau lles gwael iawn," meddai, "ond rydyn ni yn ddiolchgar fod 'na fwy o'r cyhoedd i weld yn ymwybodol o be sy'n dderbyniol ac yn mynd at yr awdurdodau i gwyno."