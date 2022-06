Tour de France: 'Gŵyl o genhedloedd bychain'

Mae pethau'n argoeli'n dda iddo, does dim dwywaith am hynny. Er y bydd yn rhaid iddo rannu arweinyddiaeth y tîm gyda dau ddringwr cryf arall yn Adam Yates a Dani Martínez, mae ganddo brofiad dihafal o'r Tour de France, ac mae'n arbenigo yn y ras yn erbyn y cloc ac yn amgylchiadau beichus crynfeini'r gogledd ddwyrain.