Ysbyty Llwynhelyg: 'Dim cynllun amgen' medd prif swyddog

"Ma' fe'n llawer fwy tebyg nawr na falle 10 mlynedd yn ôl, bod y gwasanaeth chi'n ei gael o'r first responders neu'r paramedics neu o'r ambulance service yn y lle cynta', mae llawer fwy ma' nhw'n gallu gwneud nawr na falle pum mlynedd, yn bendant 10 mlynedd yn ôl.