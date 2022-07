Rhedeg pob un Ras Yr Wyddfa ers 1976

"Yr un mwya syn dod i'r cof i fi ydi yn '91, mi ges i ganser ag oni'n cael y driniaeth ym mis Chwefror am ddeufis. Ond oni benderfynol o'i gwneud hi. A dwi'n cofio deud wrth Ken Jones adeg hynny fy mod i am ei drio hi a mi roth o ganiatâd i mi chwarae teg ond dweud wrtha'i am gymryd fy amser."