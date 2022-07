Eisteddfod Genedlaethol Tregaron: 15,000 o docynnau am ddim

Dywedodd Heledd Fychan o Blaid Cymru: "Un o'r pethau dwi'n meddwl 'dyn ni'n ei anghofio yn aml, yn enwedig efo'r Eisteddfod Genedlaethol, ydy'r ffaith ei bod hi yn cael ei gweld fel gŵyl o ran y Gymraeg a'r Cymry Cymraeg, ond mae hi yn eisteddfod ac yn wŷl ryngwladol o bwys.