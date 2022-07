Dathlu degawd o elusen Aloud

Wrth i boblogrwydd Only Men Aloud dyfu fe sefydlwyd canghennau eraill o'r teulu 'Aloud'. Ar gyfer Eisteddfod Glyn Ebwy yn 2010 roedd prosiect gan Tim Rhys Evans, arweinydd Only Men Aloud ar y pryd, i roi'r cyfle i fechgyn ifanc ganu mewn corau. Yn dilyn llwyddiant y prosiect sefydlwyd rhwydwaith ar gyfer corau bechgyn - Only Boys Aloud.